Кузбасский врач расскажет в онлайн лекции, как минимизировать риск развития рака

Как минимизировать риск развития рака? Расскажет заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, врач-диетолог Наталья Шаповалова! Сегодня в 12:00 на платформе Zoom пройдет лекция, подключиться к которой сможет любой желающий! Ссылка: https://us04web.