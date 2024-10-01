Автоэксперт Шапарин: вызывать такси через соцсети может быть опасно

Пассажиры и водители стали договариваться об услугах перевозки в социальных сетях. Свое мнение по этому поводу высказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Абзацем».
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