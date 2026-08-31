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ЕГЭ и ОГЭ: в чем отличие

ЕГЭ и ОГЭ: в чем отличие

Объясняем простым языком фото: Maskot Bildbyrå/Getty ImagesКаждый родитель рано или поздно сталкивается с аббревиатурами ЕГЭ и ОГЭ.

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