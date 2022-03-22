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Победители паралимпийских соревнований «Мы вместе. Спорт» получат по 4 млн рублей

Победители паралимпийских соревнований «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске получат по 4 млн рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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