Вячеслав Борщев подерется с Томом Ноланом на UFC 312 8 февраля

Вячеслав Борщев (8-4) подерется с Томом Ноланом (8-1) 8 февраля. Борщев в последнем бою победил перуанца Джеймсона Ллонтопа на турнире UFC Vegas 96 в августе-2024.
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