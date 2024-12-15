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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Борщев подерется с Томом Ноланом на UFC 312 8 февраля

Вячеслав Борщев (8-4) подерется с Томом Ноланом (8-1) 8 февраля. Борщев в последнем бою победил перуанца Джеймсона Ллонтопа на турнире UFC Vegas 96 в августе-2024.

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