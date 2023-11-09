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Осужденного на 17 лет убийцу кемеровской студентки Веры Пехтелевой помиловали за участие в СВО

Осужденного на 17 лет убийцу кемеровской студентки Веры Пехтелевой помиловали за участие в СВО

Над девушкой жестоко издевались несколько часов, однако помощь так и не пришла.Владислава Канюса, который был приговорен к 17 года колонии строгого режима за убийство кемеровской студентки Веры Пехтелевой в 2020 году, получил помилование.

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