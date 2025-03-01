У 34 коррупционеров в Пермском крае было конфисковано имущество

За 2024 год в Пермском крае было осуждено 92 человека за коррупционные преступления. Суды рассмотрели 166 уголовных дел, касающихся коррупции, в которых обвиняемыми проходили 178 человек, сообщает региональная прокуратура.
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