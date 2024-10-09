ГАИ объяснила, зачем над дорогами на высоковольтных линиях висят красные шары

Шары-маркеры над дорогой, фото: njcar.ru Во время автомобильных поездок водителя и пассажиров окружают самые необычные картины: величественные горы, современные мегаполисы, живописные деревеньки, ветряные турбины и другие захватывающие объекты, созданные как природой, так и человеческими руками.
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