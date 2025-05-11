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HT: власти Финляндии испугались военной активности России у своей границы

Власти Финляндии стали паниковать из-за военной активности России у своих границ. К такому выводу пришли после того, как правительство Хельсинки получило спутниковые снимки, сделанные компаниями SVT и Planet Labs.

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