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Царьград

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Рождаемость на Урале упала вдвое: Паслер пообещал 500 тысяч за третьего

Рождаемость на Урале упала вдвое: Паслер пообещал 500 тысяч за третьего

Демографическая ситуация в Свердловской области остается напряженной. На пресс-конференции губернатор Денис Паслер охарактеризовал положение дел с рождаемостью как серьезный вызов для региона.

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