🚰 Большая Ялта частично останется без воды из-за ремонтных работ на сетях 10 сентября возможна приостановка холодного водоснабжения в связи с аварийными ремонтными работами, сообщили в ЕДДС Ялты.
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