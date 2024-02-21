В Свердловской области разыскивают женщину, задолжавшую своим детям алименты

Разыскивается мама! Иванова Наталья Владимировна, 08.07.1982 г.р. Двое несовершеннолетних дочек женщины, одна из которых является ребенком-инвалидом, находятся в Центре социальной помощи семье и детям города Нижнего Тагила.
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