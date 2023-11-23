Ветераны СВО из Новосибирской области смогут получить миллион на покупку жилья

Советующий закон приняли в первом чтении депутаты Заксобрания.На территории Новосибирской области военнослужащие, получившие ранения в зоне проведения СВО и оказавшиеся в колясках, получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей на приобретение жилья.
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