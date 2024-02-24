Спрос на приватизацию остатков имущества мэрии Орла остаётся низким

Депутаты горсовета потребовали от мэрии приложить больше усилий к приватизации в Орле На прошедшем 22 февраля заседании Орловского горсовета были подведены итоги реализации плана приватизации недвижимости мэрии Орла.
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