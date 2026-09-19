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Газета.ру

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Фицо исключил отправку ВС Словакии воевать против России

Фицо исключил отправку ВС Словакии воевать против России

Словакия не отправит солдат воевать против другой страны под выдуманным предлогом, заявил премьер страны Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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