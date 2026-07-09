348 тысяч рублей похитили у нижегородки под предлогом заработка на лайках

В Нижнем Новгороде жертвой мошенников стала 35-летняя жительница Автозаводского района. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, ей в мессенджере написал неизвестный, предложил заработать — ставить лайки на товары на одном из маркетплейсов для повышения их рейтинга.
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