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Нижегородская правда

232 подписчика

348 тысяч рублей похитили у нижегородки под предлогом заработка на лайках

В Нижнем Новгороде жертвой мошенников стала 35-летняя жительница Автозаводского района. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, ей в мессенджере написал неизвестный, предложил заработать — ставить лайки на товары на одном из маркетплейсов для повышения их рейтинга.

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