348 тысяч рублей похитили у нижегородки под предлогом заработка на лайках

В Нижнем Новгороде жертвой мошенников стала 35-летняя жительница Автозаводского района. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, ей в мессенджере написал неизвестный, предложил заработать — ставить лайки на товары на одном из маркетплейсов для повышения их рейтинга.