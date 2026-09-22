Миниатюрный флот из одиннадцати регионов распустил паруса в Астрахани

Акватория Приволжского затона на неделю превратилась в полигон для миниатюрного флота: до 28 сентября здесь проходит традиционная «Нижневолжская регата».
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