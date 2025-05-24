Берлин на четверых

Как западный сектор столицы Третьего рейха стал катализатором холодной войныВозврату не подлежитНа встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля в феврале 1945 года в Ялте было решено, что брать Берлин будет Красная армия.
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