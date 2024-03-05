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Более пяти килограммов пороха изъяли у жителя Макеевки

Сотрудники спецслужб задержали жителя Макеевки, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатки. В ходе осмотра его места проживания было обнаружено и изъято более пяти килограммов дымного пороха, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.

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