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В Ростовской области ветераны и общественники посетили воспитанников детского дома из ДНР

В Новочеркасске представители Новочеркасской городской общественной организации ветеранов совместно с членами Общественного совета при МУ МВД России «Новочеркасское» встретились с детьми из Донецкой Народной Республики.

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