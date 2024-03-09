Китайский GAC показал спортивный кабриолет с японским автоматом

На тюнинг-выставке в Шэньчжэне неожиданно дебютировала открытая версия Trumpchi Empow R. Пока речь идёт о кустарной переделке силами ателье по заказу GAC: заботились только о дизайне, но не о безопасности.
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