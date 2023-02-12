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Валиева о том, как ее отдали в фигурное катание: «Я часто болела, мама решила меня закалить. Ей сказали: если ребенок не будет кушать лед, то возьмем»

Камила Валиева рассказала о том, как начала заниматься фигурным катанием, а также о занятиях художественной гимнастикой и танцами в детстве.

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