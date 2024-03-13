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Аргументы и Факты

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Reuters: ответ России на изъятие активов может обанкротить Euroclear

Reuters: ответ России на изъятие активов может обанкротить Euroclear

Ответные действия РФ на изъятие Еврокомиссией замороженных в Евросоюзе активов Банка России, могут привести к банкротству площадки Euroclear, которая является основным европейским депозитарием ценных бумаг.

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