В тени Золотой Орды: как правил Русью робкий князь Иван Красный. 5 главных фактов о сыне Калиты

Александр РоманченкоПолитикаВ тени Золотой Орды: как правил Русью робкий князь Иван Красный. 5 главных фактов о сыне Калиты Лукинский I Живая История В тени Золотой Орды: как правил Русью робкий князь Иван Красный.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...Великий князь Руси Иван II Красный не был великим как его отец. Кротким и тихим его называли, и вообще власть ему досталась случайно. Однако за короткое время этот князь, зажатый между правлением Ивана Калиты и Дмитрия Донского, успел сделать немало. Давайте посмотрим главные факты его непростой биографии. ..."Алексей СафроновСпасибо вам! Очень интересно изложено.ВПВалерий ПротасовФраза нуждается в расшифровке. А вообще рождение России из маленького княжества Московского удивительная, кажется волшебством. Из орешка вырос дуб.Комментировать
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