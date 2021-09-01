Необычная история

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В тени Золотой Орды: как правил Русью робкий князь Иван Красный. 5 главных фактов о сыне Калиты

В тени Золотой Орды: как правил Русью робкий князь Иван Красный. 5 главных фактов о сыне Калиты

Лукинский I Живая История В тени Золотой Орды: как правил Русью робкий князь Иван Красный.

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Александр Романченко
"...Великий князь Руси Иван II Красный не был великим как его отец. Кротким и тихим его называли, и вообще власть ему досталась случайно. Однако за короткое время этот князь, зажатый между правлением Ивана Калиты и Дмитрия Донского, успел сделать немало. Давайте посмотрим главные факты его непростой биографии. ..."
Алексей Сафронов
Спасибо вам! Очень интересно изложено.
Валерий Протасов
Фраза нуждается в расшифровке. А вообще рождение России из маленького княжества Московского удивительная, кажется волшебством. Из орешка вырос дуб.

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