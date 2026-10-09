Путин пообщался с президентом Таджикистана перед началом саммита СНГ

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон кратко пообщались перед началом саммита СНГ в Туркмении.
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