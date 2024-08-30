В ЛНР сообщили об отступлении ВСУ к Купянску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска на вторую и третью линии обороны, заявил РИА Новости подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
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