Баклажан вкуснее жареной картошки! А весь секрет — в кляре и вкусном соусе

Эти баклажаны намного вкуснее обычной жареной картошки! Секрет вкуса заключён в кляре, а также в аппетитном йогуртовом соусе с зеленью, который идеально сочетается с баклажаном! Ингредиенты: 2 баклажана; соль, специи по вкусу; 3 яйца; 100 гр.