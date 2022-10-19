Будет вкусно

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Баклажан вкуснее жареной картошки! А весь секрет — в кляре и вкусном соусе

Баклажан вкуснее жареной картошки! А весь секрет — в кляре и вкусном соусе

Эти баклажаны намного вкуснее обычной жареной картошки! Секрет вкуса заключён в кляре, а также в аппетитном йогуртовом соусе с зеленью, который идеально сочетается с баклажаном! Ингредиенты: 2 баклажана; соль, специи по вкусу; 3 яйца; 100 гр.

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