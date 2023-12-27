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Закон, порядок, государство

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Командование общевойсковой армией ЦВО в Сибири вручило памятные подарки жителям Кузбасса

Командование общевойсковой армией ЦВО в Сибири вручило памятные подарки жителям Кузбасса

В правительстве региона прошел торжественный прием, на который был приглашены матери и жены участников СВО – активистки комитета семей воинов Отечества, а также представители предприятий и организаций Кузбасса, которые оказывают поддержку военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения СВО.

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