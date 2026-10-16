Самарский диксиленд «Волжский бриз» принял участие в съёмках утренней программы Первого канала на Воробьёвых горах, а концертный духовой оркестр города приехал в столицу на торжества к 10-летию Духового общества имени Валерия Халилова.
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