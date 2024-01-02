Бойцы СВО с жёнами были атакованы мигрантами в Челябинске (ФОТО, ВИДЕО)

А почему так происходит, может быть закона нет, может быть чиновники зажрались и работать не хотят. Там, где слабая власть, там всегда беспорядок и хаус!😱😜👈⚔️

Лев Добрый

Власти надо помнить, если она не будет работать, то её заменит криминал в ночное время и тогда будет возврат в 90-е годы, а народу это нужно? 😱😜👈🙄