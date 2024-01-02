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Бойцы СВО с жёнами были атакованы мигрантами в Челябинске (ФОТО, ВИДЕО)

Бойцы СВО с жёнами были атакованы мигрантами в Челябинске (ФОТО, ВИДЕО)

Взбесившиеся дети мигрантов с битами напали на бойцов СВО с их жёнами в Челябинске. Военные с женами вышли на улицу и ждали такси, где были атакованы группой пьяных и вооруженных битами детей мигрантов, без причины начавших оскорблять женщину.

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Комментарии
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Лев Добрый
А почему так происходит, может быть закона нет, может быть чиновники зажрались и работать не хотят. Там, где слабая власть, там всегда беспорядок и хаус!😱😜👈⚔️
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1 д.
Лев Добрый
Власти надо помнить, если она не будет работать, то её заменит криминал в ночное время и тогда будет возврат в 90-е годы, а народу это нужно? 😱😜👈🙄
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1 д.

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