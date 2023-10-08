"Талибан"* решил "завоевать Иерусалим" вместе с ХАМАС P: "Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить афганских военных в Израиль Движение "Талибан"* направило властям Ирана, Ирака и Иордании официальные обращения с просьбой организовать коридор для беспрепятственного прохода афганских войск в Израиль.
Солдат Израиля расстреливают в казармах и на улицах,при захвате танка Меркава экипаж линчевали
Комментарии
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ИД
Игорь Джанти
"...,еврейские боевики постоянно нападали на английские гарнизоны, объективно помогая Гитлеру.""Дата Место Ответственность Жертвы 27 сентября 1944 Иргун Примерно 150 членов Иргуна напали на 4 британских отделения полиции, число жертв неизвестно[42]. 29 сентября 1944 Иерусалим Иргун Британский офицер криминального отдела полиции убит[42]. 27 декабря 1945 Иргун 7 британских полицейских убито в ходе нападения на здание британской разведки в Иерусалиме и 1 солдат убит при нападение на британский военные лагерь в с Тель-Авиве[43]." С начала войны до сентября 1944 г эксцессов не было. Не думаю , что эта "объективная помощь" в конце войны сравнима с вкладом бандеровцев или власовцев.В самом начале войны, в значительно большем количестве и палестинские арабы, и палестинские евреи поступали добровольцами в вооруженные силы Великобритании.
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1 час.
Александр Токмаков
рыжего толика на передовую
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16 мин.
Михаил Васильев
Автор, это что: ... глубина оккупированных территорий подвергся ?
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15 мин.
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