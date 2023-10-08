Солдат Израиля расстреливают в казармах и на улицах,при захвате танка Меркава экипаж линчевали

ИД

Игорь Джанти

"...,еврейские боевики постоянно нападали на английские гарнизоны, объективно помогая Гитлеру.""Дата Место Ответственность Жертвы 27 сентября 1944 Иргун Примерно 150 членов Иргуна напали на 4 британских отделения полиции, число жертв неизвестно[42]. 29 сентября 1944 Иерусалим Иргун Британский офицер криминального отдела полиции убит[42]. 27 декабря 1945 Иргун 7 британских полицейских убито в ходе нападения на здание британской разведки в Иерусалиме и 1 солдат убит при нападение на британский военные лагерь в с Тель-Авиве[43]." С начала войны до сентября 1944 г эксцессов не было. Не думаю , что эта "объективная помощь" в конце войны сравнима с вкладом бандеровцев или власовцев.В самом начале войны, в значительно большем количестве и палестинские арабы, и палестинские евреи поступали добровольцами в вооруженные силы Великобритании.