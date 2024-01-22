"Поцелуй Иуды": Военкор Сладков о предательстве Таджикистана. Русские это простят?

Если бы только полиция... В Челябинске, вроде, целое юридическое училище из таджиков образовалось. Как они учились, если ни бэ, ни мэ по-русски? А кто прогнул спину перед баем Рахмоном, позволил устраивать русским проверки, как тут обустроены и поживают бородатые таджики? А больше полторы тысячи таджикских преступников амнистировали, о чём сообщил уважаемый М.Мишустин, после проверок. Это как понимать? Выпустили огромную толпу бандитов на наши улицы, дали понять, что им всё можно. Рахмон порешает, диаспора заступится. О россиянах когда-нибудь начнут думать?

Тамара Султангареева

Народ пишет: за страну, за себя переживает, за бойцов наших раненых, которых зверьё пришлое ненавидит и извести старается. Только власть наша нема, глуха и слепа к озабоченностям и страхам народа. Она высоко, далеко, в защищённых дворцах, домах обитает, с нами по улицам не ходит, палками по голове не получает, т.к. под надёжной охраной, в шикарных машинах. Тем более, соц.пакетами пришлых обеспечивает, чтобы плодиться продолжали, так что им бояться нечего. Главное, чтобы наш народ вовремя налоги платил, ведь ораву дармоедов кормить надо. Вот и выходит: верхушка свои дела делает, а нам только и остаются "одни слова". Хоть друг с другом поговорим, главное: не сдаёмся.