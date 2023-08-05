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ВИЗИТ ПУТИНА В ТУРЦИЮ ОТМЕНЯЕТСЯ? МОСКВА ВЫЗВАЛА ЭРДОГАНА НА КОВЕР

ВИЗИТ ПУТИНА В ТУРЦИЮ ОТМЕНЯЕТСЯ? МОСКВА ВЫЗВАЛА ЭРДОГАНА НА КОВЕР

Чудеса в решете. Турция анонсирует за Россию продление зерновой сделки, визит Путина. Москва отвечает: без учёта интересов России никакой сделки не будет, лидеры двух стран условились не о визите Путина в Турцию, а договорились договариваться о встрече непонятно когда и где.

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Комментарии
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Лев Добрый
Наркоман ЗЕ-ЛЯ приезжает на встречу с политиками в грязных штанах и в запотевших кофтах, потому что ОН их всех игнорирует, как политиков!👀😱👈😜
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14 час.
Сергей Нововожилов
Он не наркоман,  В.А.Зеленский. У него роль такая, американская, полуевропейская + &quot;наши&quot; из 5-й колонны, противорусская, противоукраинская, противославянская. Он это и исполняет.
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13 час.
Сергей Нововожилов
Россия, не прогибайся.
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13 час.

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