Чудеса в решете. Турция анонсирует за Россию продление зерновой сделки, визит Путина. Москва отвечает: без учёта интересов России никакой сделки не будет, лидеры двух стран условились не о визите Путина в Турцию, а договорились договариваться о встрече непонятно когда и где.
ВИЗИТ ПУТИНА В ТУРЦИЮ ОТМЕНЯЕТСЯ? МОСКВА ВЫЗВАЛА ЭРДОГАНА НА КОВЕР
Комментарии
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Лев Добрый
Наркоман ЗЕ-ЛЯ приезжает на встречу с политиками в грязных штанах и в запотевших кофтах, потому что ОН их всех игнорирует, как политиков!👀😱👈😜
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14 час.
Сергей Нововожилов
Он не наркоман, В.А.Зеленский. У него роль такая, американская, полуевропейская + "наши" из 5-й колонны, противорусская, противоукраинская, противославянская. Он это и исполняет.
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13 час.
Сергей Нововожилов
Россия, не прогибайся.
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13 час.
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