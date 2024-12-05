РБК: эксперты Б-1 сравнили удобство жизни в Москве, Лондоне и Нью-Йорке

Исследование компании Б1 под названием «Городская среда для жизни и работы: сравнение мегаполисов» показало, что Москва, Берлин и Сеул являются лидерами по интегральному показателю, который учитывает шесть аспектов: доступность жилья и коммерческой недвижимости, транспортную систему, досуг, здравоохранение и образование, а также рынок труда, передает РБК.
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