РБК: эксперты Б-1 сравнили удобство жизни в Москве, Лондоне и Нью-Йорке

Исследование компании Б1 под названием «Городская среда для жизни и работы: сравнение мегаполисов» показало, что Москва, Берлин и Сеул являются лидерами по интегральному показателю, который учитывает шесть аспектов: доступность жилья и коммерческой недвижимости, транспортную систему, досуг, здравоохранение и образование, а также рынок труда, передает РБК.