Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 191 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Всех этих козлов-либералов,хоть и российские,посадить лет 25. Пусть галстуки жуютМИД Грузии сообщи...
  • николай лейчинский
    Как - то так : за все приходится ответ держать . Цитрусовая ответка ...В России ввели за...
  • Модест
    Семигин консультировал?😀В ВГТРК назвали х...

РБК: эксперты Б-1 сравнили удобство жизни в Москве, Лондоне и Нью-Йорке

РБК: эксперты Б-1 сравнили удобство жизни в Москве, Лондоне и Нью-Йорке

Исследование компании Б1 под названием «Городская среда для жизни и работы: сравнение мегаполисов» показало, что Москва, Берлин и Сеул являются лидерами по интегральному показателю, который учитывает шесть аспектов: доступность жилья и коммерческой недвижимости, транспортную систему, досуг, здравоохранение и образование, а также рынок труда, передает РБК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх