Фото: REUTERS. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США обернулся тотальным провалом. Все оказалось настолько плохо, что Запад больше не хочет его слушать и открыто говорит о важности диалога с российским лидером Владимиром Путиным.
Зеленский опозорился и был «послан»: Запад хочет говорить с Путиным
Комментарии
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М
Мария
"Таял в объятьях любовник счастливый, Таял порой капитал у иных".....Наркошибздик не соображает, что Украину приглашали к европейскому столу в качестве еды. А он-то думал......
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16 час.
tsan tsan
Лучше всех , по-моему, выразился наш корреспондент в США Богданов, который сказал, что для США в политике Зеленский даже не субъект, а реквизит.
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12 час.
Надежда
На встрече с ДТ по роже зеблана было видно, что он хорошо знает о своей незавидной участи. Но нам расслабляться не стоит, западу необходимы такие марионетки, как зеленый наркоклоун, выполняющий все приказы кукловода. И зеля понимает, пока он их выполняет, он жив...
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10 час.
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