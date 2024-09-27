"Таял в объятьях любовник счастливый, Таял порой капитал у иных".....Наркошибздик не соображает, что Украину приглашали к европейскому столу в качестве еды. А он-то думал......

Лучше всех , по-моему, выразился наш корреспондент в США Богданов, который сказал, что для США в политике Зеленский даже не субъект, а реквизит.

Надежда

На встрече с ДТ по роже зеблана было видно, что он хорошо знает о своей незавидной участи. Но нам расслабляться не стоит, западу необходимы такие марионетки, как зеленый наркоклоун, выполняющий все приказы кукловода. И зеля понимает, пока он их выполняет, он жив...