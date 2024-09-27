СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    На встрече с ДТ по роже зеблана было видно, что он хорошо знает о своей незавидной участи. Но нам расслабляться не ст...Зеленский опозори...
  • tsan tsan
    Лучше всех , по-моему, выразился наш корреспондент в США Богданов, который сказал, что для США в политике Зеленский д...Зеленский опозори...
  • Геннадий Бережнов
    Примером в каком смысле: завозите без ограничений, но правильно? Их уже до 10 млн. по России и сегодня для ЦРУ это ма...Незабываемую встр...

Зеленский опозорился и был «послан»: Запад хочет говорить с Путиным

Зеленский опозорился и был «послан»: Запад хочет говорить с Путиным

Фото: REUTERS. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США обернулся тотальным провалом. Все оказалось настолько плохо, что Запад больше не хочет его слушать и открыто говорит о важности диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
&quot;Таял в объятьях любовник счастливый, Таял порой капитал у иных&quot;.....Наркошибздик не соображает, что Украину приглашали к европейскому столу в качестве еды. А он-то думал......
Ответить
16 час.
tsan tsan
Лучше всех , по-моему, выразился наш корреспондент в США Богданов, который сказал, что для США в политике Зеленский даже не субъект, а реквизит.
Ответить
12 час.
Надежда
На встрече с ДТ по роже зеблана было видно, что он хорошо знает о своей незавидной участи. Но нам расслабляться не стоит, западу необходимы такие марионетки, как зеленый наркоклоун, выполняющий все приказы кукловода. И зеля понимает, пока он их выполняет, он жив...
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх