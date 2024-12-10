Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Кремль намекнул Чечне на возможный абхазский вариант развития событий

Кремль намекнул Чечне на возможный абхазский вариант развития событий

4 декабря по время прямой линии глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил руководителей СК РФ Бастрыкина и МВД РФ Колокольцева в том, что они «сидят не на своих местах».

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Комментарии
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Ингерман Ланская
чё, стакан бормотухи пошёл не на здоровье?
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1 час.
Евгений МакЛауд
Ну что хаспадин путин, помогли тебе твои договорняки с чехами??? Наводнил кавказоидами все органы власти, а теперь что??
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52 мин.
W
Walery
Если мигранты &quot;братья&quot;... пусть берет их на  содержание.  Кстати в Грозном есть диаспоры из мигрантов?
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3 мин.

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