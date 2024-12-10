4 декабря по время прямой линии глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил руководителей СК РФ Бастрыкина и МВД РФ Колокольцева в том, что они «сидят не на своих местах».
Кремль намекнул Чечне на возможный абхазский вариант развития событий
Комментарии
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Ингерман Ланская
чё, стакан бормотухи пошёл не на здоровье?
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1 час.
Евгений МакЛауд
Ну что хаспадин путин, помогли тебе твои договорняки с чехами??? Наводнил кавказоидами все органы власти, а теперь что??
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52 мин.
W
Walery
Если мигранты "братья"... пусть берет их на содержание. Кстати в Грозном есть диаспоры из мигрантов?
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3 мин.
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