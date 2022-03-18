Любой газовый котёл в первую очередь призван выполнять отопительную функцию в помещении. Но на рынке отопительной техники эти агрегаты представлены двух видов и не каждый покупатель знает, чем отличается одноконтурный котел от двухконтурного.
Любой газовый котёл в первую очередь призван выполнять отопительную функцию в помещении. Но на рынке отопительной техники эти агрегаты представлены двух видов и не каждый покупатель знает, чем отличается одноконтурный котел от двухконтурного.
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