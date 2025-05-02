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Свежие комментарии

На Украине зафиксированы случаи отказа от детей в пользу участия в войне

В зоне СВО возросло количество случаев уничтожения женщин-боевиков, сражающихся за режим Зеленского. В конце апреля появилась информация о ликвидации военнослужащей ВСУ, Анастасии Ефимовой, которая присоединилась к армии после гибели своего мужа.

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