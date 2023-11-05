Вместе уже больше 25 лет: Гусева раскрыла личность своего самого близкого друга

Женская дружба — одно из наиболее обсуждаемых явлений среди психологов, социологов и обычных людей. На протяжении многих лет представители совершенно разных профессий спорят, есть ли в этом абстрактном объекте подводные камни и почему его противоречивость бросается в глаза.
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