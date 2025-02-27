В Краснодаре встали трамваи: в чем причина?

Об этом рассказали в МУЦ города. Когда исправят неисправность - не ясно. Ранее писали: В мороз на остановках: утренние транспортные проблемы в Краснодаре - стояли трамваи и троллейбусы Как только транспорт на этих участках пошел – ближе к 9 часам, в 9.