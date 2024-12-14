Главный онколог Минздрава РФ Каприн: вакцина от рака должна быть бесплатной

Разрабатываемая вакцина от онкологических заболеваний должна быть бесплатной. Траты на создание препаратов лягут на государство, заявил главный онколог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
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