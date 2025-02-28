Мошенники оформили микрозайм на Жерара Депардье в Воронеже

Во Воронеже мошенники оформили микрокредит на Жерара Депардье, используя его паспортные данные. 76-летний актёр стал жертвой новой схемы обмана — незаконное получение займов на лиц, которые не смогут обратиться в полицию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии