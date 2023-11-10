Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Врачебное заключение по снимку можно получить уже в течение часа Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ходе модернизации столичной системы здравоохранения проведено обновление и дооснащение материально-технической базы, а также заменено устаревшее аналоговое оборудование на современное цифровое.
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