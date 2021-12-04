Люди не должны гибнуть: петербуржцы возмущены организацией уборки снега в городе

Простые рабочие коммунальных служб Санкт-Петербурга работают на износ, но из-за несовершенств организации труда и недостаточного количества снегоуборочной техники, страдают сотрудники ЖКХ, а снега меньше не становится, сетуют петербуржцы в соцсетях.