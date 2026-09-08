Экс-футболист Пономарев: Сафонов даже близко не достиг уровня Акинфеева

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев оценил новость о номинации Матвея Сафонова на награду имени Льва Яшина, заявив, что он еще не достиг уровня Игоря Акинфеева, передает Sport24.
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