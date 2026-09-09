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Новости Липецка

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За предложение взятки в 20 тысяч липчанин заплатит штраф в 50 тысяч рублей

За предложение взятки в 20 тысяч липчанин заплатит штраф в 50 тысяч рублей

Мужчина предложил сотруднику полиции 20 тысяч рублей, чтобы тот не фиксировал побег несовершеннолетней и не помещал её в реабилитационное учреждение.

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