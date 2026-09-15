Süddeutsche Zeitung: Евросоюз на пороге бунта. Брюссель в ужасе

Граждане ЕС больше не намерены терпеть брюссельские элиты, пишет SZ. Как показал соцопрос, люди откровенно презирают власть, виня ее в диких ценах, миграционном хаосе и разрушении собственных стран.
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