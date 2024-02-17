Десять предсказаний из «Симпсонов», которые стали реальностью Елена ГалицкаяАмериканский мультимедийный гений, Мэтт Гроунинг, отметил свой юбилей, оставив наследие, которое прочно вошло в культуру — «Симпсонов» и «Футураму».
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