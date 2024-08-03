Сопредседатель СДПГ Эскен назвала большим успехом дипломатии обмен с Россией

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен назвала большим успехом дипломатии состоявшийся 1 августа в Анкаре обмен заключенными между западными государствами и Российской Федерацией.
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