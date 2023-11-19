Политнавигатор Немецкие соорганизаторы международной выставки «ProWine China-2023» пытались воспрепятствовать участию крымских производителей, но Крым все равно громко прозвучал на одном из крупнейших в мире винных событий.
Крымские виноделы прогремели на выставке в Китае, несмотря на упорное сопротивление немцев
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Александр Зиборов
Поддержим крымчан! Станем больше потреблять вино нашего Крыма!
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8 час.
Юрий Николаев
Я не пьющий человек, от слова СОВСЕМ. Но когда приезжаю к детям в гости в МОЙ Крым, я обязательно беру с собой пару тройку бутылок хорошего, качественного Крымского коньяка. Просто хочется на день своего рождения угостить гостей ХОРОШИМ НАПИТКОМ, а не всякой парашей, которую в Крыму называют ШМУРДЯК!
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5 час.
СК
Сергей Ковалев
немцы? какое отношение они к вину имеют? пиво с колбасками? - гут! а вино не... молдаване круче!..
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41 мин.
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