Крымские виноделы прогремели на выставке в Китае, несмотря на упорное сопротивление немцев

Юрий Николаев

Я не пьющий человек, от слова СОВСЕМ. Но когда приезжаю к детям в гости в МОЙ Крым, я обязательно беру с собой пару тройку бутылок хорошего, качественного Крымского коньяка. Просто хочется на день своего рождения угостить гостей ХОРОШИМ НАПИТКОМ, а не всякой парашей, которую в Крыму называют ШМУРДЯК!